Así quedó Liga de Quito en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras perder contra Palmeiras

Liga de Quito sigue en carrera en la clasificación desde CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras perder contra Palmeiras.

Liga de Quito sufrió una derrota por 1-0 ante Palmeiras en Brasil, pero mantiene una posición favorable en la pelea por clasificar al Mundial de Clubes 2029. El resultado no le permitió sumar puntos en el ranking Conmebol, aunque la U continúa en una zona privilegiada.

Antes de los partidos de esta semana, Liga de Quito tenía 58 puntos y ocupaba el tercer lugar de la clasificación. Palmeiras, que venció al conjunto ecuatoriano, llegó a 73 unidades gracias a los tres puntos obtenidos por su triunfo.

El empate 1-1 entre Estudiantes de La Plata y Corinthians también tuvo consecuencias para la tabla. El equipo argentino cedió un empate y evitó sumar tres puntos, por lo que Estudiantes todavía está por detrás de Liga de Quito con una diferencia de ocho unidades.

De esta manera, Liga de Quito se mantiene tercero en el ranking Conmebol, solamente por detrás de Flamengo y Palmeiras. Como Flamengo ya tiene asegurado un cupo por haber ganado la Copa Libertadores 2025, la U continúa ocupando uno de los puestos que actualmente entregaría clasificación al Mundial de Clubes 2029.

El resultado ante Palmeiras deja abierta la posibilidad de que Liga de Quito vuelva a sumar en el partido de vuelta. Si consigue remontar la serie y avanzar a semifinales, recibiría tres puntos adicionales por superar otra fase, además de los puntos que pueda conseguir por el resultado del encuentro.

Presidente de la Liga MX confirma las intenciones de México de ser sede del Mundial de Clubes 2029

“México tiene un lugar sólido en la FIFA, es la Federación número siete en valor de FIFA, así que creo que nos ayuda a aspirar ahora que vienen torneos de clubes”, dijo al respecto Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, que a su vez cumple funciones en la Federación Mexicana de Fútbol.