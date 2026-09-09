Mientras el plantel de Liga de Quito vale 20,98 millones, esta es la fortuna que cuesta el equipo de Palmeiras

Lo abismal diferencia de valor entre el plantel de Palmeiras y el plantel de Liga de Quito.

Ambos equipos se enfrentan en la Copa Libertadores y desde lo futbolístico no hay grandes diferencias, sin embargo, desde lo financiero hay un mundo de millones entre los dos equipos. El valor del plantel de Palmeiras es absolutamente mucho más que lo que cuesta Liga de Quito.

Lo que cuesta el plantel de Palmeiras

De acuerdo a la información de Transfermarkt, el valor del plantel de Liga de Quito es de 20.98 millones. En Ecuador es uno de los valores más caros, pero en Copa Libertadores y sobre todo contra Palmeiras es una cifra absolutamente baja para el torneo.

Según Transfermarkt, el valor del plantel de Palmeiras es de 209.48 millones. Solo un jugador del ‘Verdao’ es más caro que toda Liga de Quito. Vitor Roque tiene un valor de mercado de 38 millones de euros y es el ejemplo de la gran diferencia que hay entre ambos clubes.

Palmeiras y Liga de Quito se enfrentan en esta Copa Libertadores. (Foto: GettyImages)

Los equipos brasileños habitualmente tienen un valor de mercado mucho más elevado que otros en la Copa Libertadores. Los clubes de este país manejan una economía ajena a la del resto del continente y eso se evidencia en la hegemonía que tienen en los torneos continentales.

El jugador más caro de Palmeiras vs el más caro de Liga de Quito

De momento, el jugador más caro de Palmeiras es Vitor Roque con 38 millones, mientras que en Liga de Quito el jugador más caro es Lucas Rodríguez con una valor de mercado de 2 millones de dólares. Normal que la diferencia sean de más de 200 millones.

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