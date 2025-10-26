Es tendencia:
Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores

Tras las primeras semifinales de la Copa Libertadores de América, hay un nuevo ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes del 2029.

Por Gustavo Dávila

Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores. Foto: Getty
Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores. Foto: Getty

La Copa Libertadores no solo significa inmortalizar el nombre de los clubes en Sudamérica, o los premios millonarios si no también de reojo sumar para estar presente en el Mundial de Clubes 2029. Tras las semifinales de ida, Liga de Quito y Flamengo sumaron puntos y escalaron posiciones.

Liga de Quito y Flamengo ganaron sus respectivas idas y con esto sumaron tres puntos en el ranking CONMEBOL. Con 35 puntos, se ubican 2do y 3ero en la tabla por el momento.

Racing quedó desplazado al cuarto puesto y para volver a subir tendrá que ganar su partido contra el Fla por las semifinales de vuelta de la siguiente semana. Palmeiras sigue primero con 40 puntos y recibe a Liga en la vuelta en el Allianz Parque.

Justamente los cuatro del presente ranking son los únicos que pueden seguir sumando al menos este año. Palmeiras, Racing, Flamengo y Liga de Quito ocupan los 4 primeros lugares y justo son los que tendrán dos partidos más para seguir sumando puntos en este ranking FIFA.

Ranking Mundial de Clubes 2029 – CONMEBOL. Foto: Bolavip.

Ranking Mundial de Clubes 2029 – CONMEBOL. Foto: Bolavip.

Por CONMEBOL irán directo los campeones de la Libertadores de los años 2025-2028, y luego los dos primeros lugares del presente ranking. Para la edición 2025, ganada por el Chelsea, clasificaron por Sudamérica los campeones Palmeiras, Flamengo, Botafogo y Fluminense, y por ranking se metieron los argentinos Boca y River.

¿Dónde ver la Copa Libertadores?

Las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Palmeiras y Racing vs. Flamengo se podrán ver por Disney+ el 29 y 30 de octubre del presente año.

gustavo dávila
