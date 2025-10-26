Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores

La Copa Libertadores no solo significa inmortalizar el nombre de los clubes en Sudamérica, o los premios millonarios si no también de reojo sumar para estar presente en el Mundial de Clubes 2029. Tras las semifinales de ida, Liga de Quito y Flamengo sumaron puntos y escalaron posiciones.

Liga de Quito y Flamengo ganaron sus respectivas idas y con esto sumaron tres puntos en el ranking CONMEBOL. Con 35 puntos, se ubican 2do y 3ero en la tabla por el momento.

Racing quedó desplazado al cuarto puesto y para volver a subir tendrá que ganar su partido contra el Fla por las semifinales de vuelta de la siguiente semana. Palmeiras sigue primero con 40 puntos y recibe a Liga en la vuelta en el Allianz Parque.

Justamente los cuatro del presente ranking son los únicos que pueden seguir sumando al menos este año. Palmeiras, Racing, Flamengo y Liga de Quito ocupan los 4 primeros lugares y justo son los que tendrán dos partidos más para seguir sumando puntos en este ranking FIFA.

Por CONMEBOL irán directo los campeones de la Libertadores de los años 2025-2028, y luego los dos primeros lugares del presente ranking. Para la edición 2025, ganada por el Chelsea, clasificaron por Sudamérica los campeones Palmeiras, Flamengo, Botafogo y Fluminense, y por ranking se metieron los argentinos Boca y River.

¿Dónde ver la Copa Libertadores?

Las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Palmeiras y Racing vs. Flamengo se podrán ver por Disney+ el 29 y 30 de octubre del presente año.