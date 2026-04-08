Pasan los días y aparecen nuevos detalles del caso de Robert Arboleda, esta vez dan nuevos motivos para el repentino viaje del defensor ecuatoriano al país. Mientras esperan rescindir su contrato, esta vez se lo vincula con el crimen organizado.

Según Diario La Hora y el medio Top Skills UK, Robert Arboleda escapó de Brasil luego de recibir amenazas de muerte por el crimen organizado. El jugador debe más de 5 millones de dólares en deudas.

Se conoce que también más de 1 millón de dólares habría sido para la compra de estupefacientes con fecha de pago en febrero. El medio señala que al vencerse el plazo sin respuesta, Arboleda se convirtió en objetivo de estos grupos en todo el estado Paulista.

Fuentes que cita el diario, cercanas al jugador, señalan que su carrera en el fútbol de Brasil acabó: “No vuelve nunca más, además de las deudas se metió en temas más graves lamentablemente”.

En su último contrato, Robert Arboleda recibía un salario cercano a los 3 millones de dólares al año, aunque en su contrato anterior era de casi el doble. Con esto, las ofertas de Vasco Da Gama y Gremio se alejan por motivos de seguridad del jugador.

El otro escándalo de Robert Arboleda en Brasil

Según lo que adelanta, ESPN Brasil, la ex abogada del jugador, Karoline Brandão quiso “embargar” los sueldos de Arboleda para poder cobrar su dinero. Aunque la deuda asciende a 1 millón de reales (más de 100 mil dólares), la abogada había aceptado recibir una cifra cercana a los 795 mil reales.

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Robert Arboleda sumó dos títulos con el Sao Paulo de Brasil.

En resumen