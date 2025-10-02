Los cambios que la FIFA estudia para el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes, tal como se disputó a mitad de este 2025 en los Estados Unidos, revolucionó al fútbol. Las federaciones, durante las últimas cuatro temporadas, debieron acomodar sus calendarios y vestir a sus principales competiciones de torneos clasificatorios para la cita que la FIFA ya fijó que organizará cada cuatro años.

En términos generales, la entidad que preside Gianni infantino sacó conclusiones positivas, de modo tal que ya se está preparando para lo que será el Mundial de Clubes 2029 (para el cual ya tiene un candidato principal para ser anfitrión que es Brasil), con cambios que irían en línea con lo que se verá en 2026 con el campeonato de selecciones.

En concreto, de acuerdo a The Times, la FIFA estudia aumentar los participantes de 32 a 48, con dos ajustes puntuales. El primero que ya no sean 2 sino 3 el mínimo de equipos clasificados por país (si los cuatro campeones de, por ejemplo, la Champions League, son todos del mismo país, pueden clasificar, pero si hay 3 campeones de la misma federación y un cuarto puede acceder por el ranking continental le debe dejar su cupo al equipo que le siga en la tabla que no esté en la misma situación).

Y el segundo, que no queden afuera los campeones vigentes de las principales ligas europeas, tal como sucedió en Estados Unidos entre junio y julio pasados, con las ausencias del Liverpool, campeón de la Premier League de Inglaterra; del Barcelona, ganador de LaLiga de España; y del Napoli, vencedor de la Serie A de Italia.

Los que sí obtuvieron sus plazas fueron el Bayern Munich, campeón de la Bundesliga de Alemania, y el París Saint-Germain, ganador de la Ligue 1 de Francia, ambos mediante el ranking UEFA (cabe aclarar que el elenco francés fue campeón de la Champions League antes del Mundial, pero ese título ya entró en el siguiente proceso, con lo cual le garantiza su lugar para la edición del 2029).

Por otro lado, lo que no se volvió a exponer entre los temas a discutir en el próximo congreso de la FIFA en relación con el Mundial de Clubes es el cambio de la periodicidad para que se lleve a cabo cada 2 años. El principal opositor a esta idea es la UEFA, quien ya se había mostrado reacio a la competencia en sí.

La Copa Intercontinental mantiene su formato

La que mantiene su sistema es la Copa Intercontinental, el certamen que pasó a ocupar el lugar del calendario que le perteneció al Mundial de Clubes entre 2005 y 2023. Los campeones de Asia, Oceanía y África se eliminan entre ellos para después enfrentarse al ganador del Desafío de las Américas entre el campeón de la Copa Libertadores y el vencedor de la Concacaf Champions Cup. A su vez, el que salga victorioso de esos cruces pasa a jugar la Final frente al campeón de la UEFA Champions League.

