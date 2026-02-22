Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras la primera fecha

La LigaPro 2026 arrancó este fin de semana, y aunque fue noticia la suspensión del partido entre Emelec y U. Católica, el resto de la jornada se jugó con nornalidad. A falta del partido entre Manta FC y Libertad, ya hay equipos en la parte alta de la tabla.
El campeón arrancó con victoria y fue 2-0 de Independiente del Valle contra Guayaquil City con goles de Djorkaeff Reasco y Layan Loor. Delfín SC y Barcelona cumplieron de locales y ganaron sus respectivos partidos.
El único triunfo de visita fue el de Liga de Quito contra Orense en Machala rompiendo una racha de cuatro derrotas y dos empates en las últimas seis visitas. Macará vs. Leones del Norte y Aucas vs. Mushuc Runa empataron sus respectivos partidos.
Libertad vs. Manta cierran la primera fecha y queda pendiente la jornada a ser programado el pendiente entre U. Católica y Emelec, mientras los locales siguen buscando sanción y los tres puntos.
Tabla LigaPro fecja 1.
El fixture de la fecha 2 de la LigaPro
- Guayaquil City vs. Aucas
- Liga de Quito vs. Macará
- Emelec vs. Delfín
- Mushuc Runa vs. U. Católica
- Leones del Norte vs. Libertad FC
- Técnico Universitario vs. Orense
- Manta vs. Independiente del Valle
- Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC
