Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras la primera fecha

La primera fecha de la LigaPro se jugó casi en su totalidad y a falta de dos encuentros hay varios equipos en la parte alta de la tabla.

Por Gustavo Dávila

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras la primera fecha Foto: Barcelona

La LigaPro 2026 arrancó este fin de semana, y aunque fue noticia la suspensión del partido entre Emelec y U. Católica, el resto de la jornada se jugó con nornalidad. A falta del partido entre Manta FC y Libertad, ya hay equipos en la parte alta de la tabla.

El campeón arrancó con victoria y fue 2-0 de Independiente del Valle contra Guayaquil City con goles de Djorkaeff Reasco y Layan Loor. Delfín SC y Barcelona cumplieron de locales y ganaron sus respectivos partidos.

El único triunfo de visita fue el de Liga de Quito contra Orense en Machala rompiendo una racha de cuatro derrotas y dos empates en las últimas seis visitas. Macará vs. Leones del Norte y Aucas vs. Mushuc Runa empataron sus respectivos partidos.

Libertad vs. Manta cierran la primera fecha y queda pendiente la jornada a ser programado el pendiente entre U. Católica y Emelec, mientras los locales siguen buscando sanción y los tres puntos.

Tabla LigaPro fecja 1.

El fixture de la fecha 2 de la LigaPro

  • Guayaquil City vs. Aucas
  • Liga de Quito vs. Macará
  • Emelec vs. Delfín
  • Mushuc Runa vs. U. Católica
  • Leones del Norte vs. Libertad FC
  • Técnico Universitario vs. Orense
  • Manta vs. Independiente del Valle
  • Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC
Gustavo Dávila
