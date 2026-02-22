Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras la primera fecha

La LigaPro 2026 arrancó este fin de semana, y aunque fue noticia la suspensión del partido entre Emelec y U. Católica, el resto de la jornada se jugó con nornalidad. A falta del partido entre Manta FC y Libertad, ya hay equipos en la parte alta de la tabla.

El campeón arrancó con victoria y fue 2-0 de Independiente del Valle contra Guayaquil City con goles de Djorkaeff Reasco y Layan Loor. Delfín SC y Barcelona cumplieron de locales y ganaron sus respectivos partidos.

El único triunfo de visita fue el de Liga de Quito contra Orense en Machala rompiendo una racha de cuatro derrotas y dos empates en las últimas seis visitas. Macará vs. Leones del Norte y Aucas vs. Mushuc Runa empataron sus respectivos partidos.

Libertad vs. Manta cierran la primera fecha y queda pendiente la jornada a ser programado el pendiente entre U. Católica y Emelec, mientras los locales siguen buscando sanción y los tres puntos.

Tabla LigaPro fecja 1.

El fixture de la fecha 2 de la LigaPro

Guayaquil City vs. Aucas

Liga de Quito vs. Macará

Emelec vs. Delfín

Mushuc Runa vs. U. Católica

Leones del Norte vs. Libertad FC

Técnico Universitario vs. Orense

Manta vs. Independiente del Valle

Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC

