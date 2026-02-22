Le marcó a Inter Miami, gana 3.7 millones de dólares y reconoció el efecto Messi: “Está más arriba”

La temporada 2026 en la MLS puso primera marcha y el actual campeón no se estrenó como esperaba. Inter Miami perdió ante Los Angeles FC, pero una de las estrellas de LAFC no dudó en reconocer el efecto Messi: “Está más arriba”. ¡Hasta los rivales lo confiesan!

Con un gol de David Martínez, Inter Miami se fue al descanso de medio tiempo perdiendo 1-0. Llegó la segunda etapa y al minuto 28 apareció el otro protagonista de una historia anticipando al arquero Dayne St. Clair con la cabeza para marcar con el arco a su dispocisión. Denis Bouanga no solo anotó, también asistió y habló de Lionel Messi.

¡De todo y para todos! Luego de ser elegido la figura de la victoria 3-0 ante Inter Miami, Bouanga le pidió la camiseta a Leo Messi y en conferencia de prensa confesó que “cambie la camiseta con Messi porque mi hijo quería esta camiseta”. Ahora, era el momento de reconocer en público el efecto del ’10’ argentino.

Denis Bouanga, estrella del LAFC, reconoció el efecto Messi: “Está más arriba”

Messi le cambió la camiseta a Denis Bouanga. (Foto: Getty Images)

“Este juego siempre es especial porque Messi juega allí. Tenemos a un buen equipo que quiere derrotar a Messi, derrotar a Inter Miami porque Messi está ahí y la mentalidad de todos los jugadores está tan alta para este partido y en mis compañeros es igual para todos los partidos, pero creo que este juego la mentalidad está más arriba”, reconoció el delantero Denis Bouanga.

ver también La confesión del DT de Los Angeles FC sobre Messi: “No sé si se tomó una pastilla”

¿Quién tiene un salario más alto en la MLS, Lionel Messi o Denis Bouanga?

La guía oficial de la MLS dictó sentencia. Mientras Denis Bouanga tiene un salario anual de $3.7 millones de dólares en Los Angeles FC, Lionel Messi cobra al año $20.4 millones de dólares en Inter Miami solo por concepto de salario. Las cifras son con compensación garantizada.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En qué posición juega Denis Bouanga? ¿En qué posición juega Denis Bouanga? Ya votaron 0 personas

En resumen