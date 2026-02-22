La atajada de Álvaro Montero ante River Plate que valió como un gol: “Gallardo no lo puede creer”

Y de un momento a otro, todo cambió para Álvaro Montero en Argentina. El arquero de Vélez Sarsfield volvió a demostrar que está en un gran nivel con un atajada que valió como un gol ante River Plate. “Gallardo no lo puede creer”, dijeron los expertos.

Luego de un primer semestre en el que tan solo jugó 151 minutos en dos partidos, Montero no desaprovechó la oportunidad que le dio el entrenador Guillermo Barros Schelotto, y le quitó el puesto como titular a Tomás Marchiori con atajadas como la que tuvo contra River Plate.

Vélez Sarsfield saltó a la cancha del Estadio José Amalfitani en búsqueda de seguir invicto en la Liga Argentina y todo empezó color de rosa con un gol de Manuel Lanzini a los seis minutos del primer tiempo. Ahora, había que aguantar el marcador y asegurar la victoria 1-0. Álvaro Montero sería clave para cumplir con este objetivo.

Video: Álvaro Montero y una atajada ante River Plate que valió como un gol

La atajada de Montero en Vélez vs. River Plate. (Foto: X / @SC_ESPN)

Transcurría el minuto 30 del segundo tiempo cuando Ian Subiabre enganchó dentro del área de Vélez Sarsfield, dejó a su marca en el piso y Montero también se dejó engañar con el movimiento. ¿Gol de River Plate? ¡No! El arquero colombiano giró rapidamente y se tiró para desviar el reamte de Subiabre. No solo la atajada valió como un gol, también hizo reaccionar a la cuenta de X del noticiero ‘SportCenter’, de ESPN con un contundente mensaje: “¡Gallardo no lo puede creer! Freitas asistió a Subiabre, pero Montero se hizo enorme para evitar el empate de River ante Vélez”.

¿Estará Montero? Este día la Selección Colombia debe dar la lista de convocados para el Mundial 2026

Con un nivel superlativo en Argentina es casi seguro que Álvaro Montero estará en la prelista de entre 30 y 35 jugadores que la Selección Colombia debe presentar el 11 de mayo para el Mundial 2026. Y tampoco se descarta que el arquero esté en la lista definitiva de 26 jugadores que la ‘Tricolor‘ puede presentar hasta el primero de junio.

