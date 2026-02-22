La semana pasada trascendió que la Selección Colombia piensa ya en un posible reemplazo de Néstor Lorenzo si el argentino decide irse luego del Mundial 2026. El apuntado es Oliver Glasner, DT del Crystal Palace, sin embargo su salario podría ser un problema para la FCF.

Actualmente según Capology con base a reportes de Inglaterra, Oliver Glasner está percibiendo cerca de 4.5 millones de dólares al año. Este salario es casi el doble de lo que percibe Lorenzo en la actualidad.

Este salario lo pondría a Glasner como el mejor pagado de CONMEBOL, ya que Marcelo Bielsa con 4 millones en Uruguay figura como el que más gana de las Eliminatorias Sudamericanas.

Glasner acaba contrato con el Crystal Palace este junio, justo antes del Mundial 2026 por lo que podría escuchar ofertas como agente libre. Con Crystal Palace ganó dos títulos, la Community Shield y la FA Cup.

Néstor Lorenzo podría dejar la Selección Colombia ante un posible interés de Riquleme para que sea el nuevo entrenador de Boca Juniors. La FCF no descarta renovarlo si Colombia hace un buen Mundial.

Los números de Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ya lleva un importante historial de resultados. El entrenador dirigió al equipo nacional en 42 partidos entre todas las competencias. Ganando 26 partidos, empatando 11 encuentros y tan solo perdiendo cinco.

Oliver Glasner tiene en el Palace a los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Foto: Getty

