Barcelona anunció nueva repentina salida para la LigaPro ¿otro titular?

En Barcelona siguen los cambios en su plantel y ahora revelan una nueva salida del club para la segunda mitad del año.

Barcelona continúa con los cambios en su plantel tras un semestre irregular en LigaPro, ahora los amarillos continúan con las salidas. Uno de los nuevos refuerzos del club para el 2026 se fue sin pena ni gloria.

Los medios hicieron eco de que Jonathan Mina es nuevo jugador de U. Católica tras rescindir su contrato con Barcelona. El jugador no entraba en planes para César Farías.

Los hinchas cuestionan una vez más que un jugador que fue fichado para esta temporada se vaya en apenas pocos meses. Esto lo ven como una muestra más de la mala planificación deportiva.

El equipo amarillo ahora pierde a otro lateral y volante y seguramente será reemplazado con otro ecuatoriano. U. Católica no tiene en planes a Diego Palacios y por eso fueron por Mina.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

Jonathan Mina – Aucas 2025.