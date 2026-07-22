Segundo Castillo tendría nuevo equipo en LigaPro

Segundo Castillo regresaría al fútbol ecuatoriano tras dejar Barcelona SC hace ya varios meses, esta vez tendrá revancha en la LigaPro.

Segundo Castillo dejó Barcelona SC hace varios meses, desde ahí lo han vinculado a varios equipos y parece que regresará a la actividad. Uno de los clubes de LigaPro lo tiene como alternativa.

Orense SC de Machala podría ser el siguiente equipo de Segundo Castillo en su carrera como entrenador. El club machaleño está encadenando una serie de resultados negativos.

Este sería apenas el segundo club de Segundo Castillo en su carrera como entrenador tras haber estado en Barcelona. Con los amarillos tuvo un ciclo irregular tanto en Copa como en torneo local.

Castillo dejó el club en febrero y desde ahí ha participado en actividades comerciales a la espera de una nueva oportunidad. Otros lo sugerían como asistente técnico de la Selección de Ecuador.

Lo pusieron en planes de Leones del Norte, Olmedo de Riobamba, Delfín SC y Manta FC pero al final ningún interés se concretó de forma formal.

Las estadísticas de Segundo Castillo en Barcelona SC

Como DT fijo de Barcelona SC, Segundo Castillo dirigió en el 2025 un total de 32 partidos, con 15 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Lo termina sacando del cargo la eliminación en la Copa Libertadores y perder contra los grandes de la LigaPro como IDV y LDU. Son sus primeras experiencias como DT.

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