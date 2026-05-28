En medio de las polémicas: Allen Obando tiene nuevo club y sorprende a todos

Allen Obando demandó a Barcelona, revelaron que nunca fue vendido al Atlético de Madrid y ahora cambiaría de equipo.

La novela de Allen Obando tiene un nuevo capítulo, el delantero ecuatoriano viene de demandar a Barcelona SC, se conocen detalles de su traspaso que contradicen la versión oficial y ahora revelan que tienen un nuevo equipo para el 2026.

Según Teradeportes, el NK Istra de Croacia no renovará el préstamo de Allen Obando y el delantero deberá volver a Barcelona SC en julio. Así, queda descartado que haya sido comprado por el Atlético de Madrid.

Se había anunciado que Obando fue comprado por el Grupo Atlético de Madrid por más de 4 millones de dólares y que fue cedido al Inter Miami. En la MLS no tuvo minutos, se enfrentó a un montón de lesiones y finalmente no fue renovado.

En Croacia la historia no fue distinta y ahora deberá volver a Barcelona SC en medio de una demanda de más de 300 mil dólares que el club deberá pagar en concepto de deudas pendientes.

Allen Obando en su momento, según contó la propia directiva de Barcelona, tuvo ofertas de 7 millones de grandes de Europa como Juventus, Crystal Palace, AC Milan entre otros.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Allen Obando – Inter Miami. Foto: Getty.

En resumen