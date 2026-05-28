Cruzeiro vs Barcelona SC HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

Barcelona SC enfrentará a Cruzeiro por la Copa Libertadores y estos son los canales para seguir el encuentro.

Este jueves 28 de mayo de 2026 termina la fase de grupos de la Copa Libertadores con el partido de Cruzeiro contra Barcelona SC en Brasil. Este partido podrá definir al clasificado a 8vos de la Copa, o al equipo que también caerá a la Copa Sudamericana.

¿Qué canal pasa Cruzeiro vs Barcelona SC?

El partido de Cruzeiro contra Barcelona SC comienza desde las 19H30 (EC) y estos son los canales para ver el encuentro:

ESPN 7 y Disney+.

Barcelona SC ya no podrá cambiar su destino en esta Copa Libertadores, está eliminado. Además, el club no jugará la Copa Sudamericana, porque tampoco se puede clasificar. Los amarillos jugarán con titulares para aunque sea despedirse con honor en este torneo.

Cruzeiro enfrentará a Barcelona SC en la última fecha del grupo. (Foto: imago)

Cruzeiro llega obligado a este partido a conseguir una victoria para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Es el único resultado que le sirve a los brasieños para estar tranquilos en la siguiente ronda, caso contrario tendrán que esperar por lo que pase entre Católica y Boca en Argentina.

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La tabla de posiciones del grupo D

Antes de finalizar el grupo D en la Copa Libertadores, así está la tabla de posiciones: