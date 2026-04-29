Gonzalo Valle enciende alarmas en Liga de Quito: “Hay gente que no me quiere en el club”

Luego de la derrota de Liga de Quito contra Lanús por la Copa Libertadores hubo unas declaraciones que encendieron las alarmas en la U. El arquero ecuatoriano Gonzalo Valle lanzó indirectas que rápidamente se hicieron virales.

“Tal vez no sea correcto lo que voy a decir pero, hay gente que no me quiere en el club, pese a esto yo seguiré esforzándome aquí”, dijo Valle en conversaciones con los medios. El arquero de la Tri no amplió dando nombres de a quién se refería.

Rápidamente se empezó a especular sobre la intención de las declaraciones además de que estas responderían a algún problema interno entre los propios jugadores de Liga. Desde hace semanas hay un rumor de problemas entre algunos jugadores.

Ya cuando la declaración daba vueltas en los portales, Gonzalo Valle salió a aclarar en sus redes sociales a que se refería. “Eran palabras sobre personas externas a Liga”, empezó.

“No existe ningún problema con algún otro jugador, cuerpo técnico o directiva. Agradezco el apoyo que me dan a diario, además de resaltar la excelente relación que tengo con mis compañeros”, escribió.

😱 “NO ME QUIEREN EN EL EQUIPO, PERO SEGUIRÉ ESFORZÁNDOME” 😱



🗣️Sorpresivas declaraciones de Gonzalo Valle, arquero de #LDU, tras la derrota ante Lanús por la fecha 3 de la fase de grupos de Copa Libertadores.🏆 pic.twitter.com/dhpCoUBxOv — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) April 29, 2026

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En resumen