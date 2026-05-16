Aucas vs Barcelona SC HOY: ¿Qué canal pasa el partido por la LigaPro?

Estos son los canales para ver el partido de Aucas vs Barcelona SC por la LigaPro en la fecha 14

Este sábado 16 de mayo de 2026 se enfrentan por la fecha 14 de la LigaPro Aucas contra Barcelona SC en el estadio de Chillogallo. El ‘Ídolo’ necesita la victoria para no seguir perdiendo espacio contra los punteros, mientras que Aucas llega en un gran momento.

¿Qué canal pasa el partido de Aucas vs Barcelona SC?

El partido de la fecha 14 empieza a las 19H00 y se podrá ver por:

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Barcelona SC viene de una derrota muy dura el pasado fin de semana contra Independiente del Valle, donde no pudo contra el puntero en condición de visitante y se vio muy superado. El ‘Ídolo’ está ahora mismo a 11 puntos del puntero IDV.

Por su parte, Aucas con Norberto Araujo está viviendo un gran momento en el fútbol ecuatoriano y siendo uno de los mejores equipos de la LigaPro. Como local no pierde hace 4 partidos y en el último encuentro se llevó la victoria contra Universidad Católica.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro, mientras se disputa la fecha 14:

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