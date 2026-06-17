Barcelona le rescinde el contrato a otro de sus jugadores en pleno Mundial

Barcelona SC aprovecha la para del Mundial para realizar cambios en su plantel y ahora hay un jugador que deja el equipo.

Mientras la atención de todos está en el Mundial 2026, los equipos de LigaPro siguen trabajando en silencio en sus planteles. Este jueves trascendió que Barcelona SC dio salida a uno de sus jugadores para el segundo semestre.

Lucas Sosa no es más jugador de Barcelona SC luego de que le finalizaran el contrato. Así mismo trascendió que Sosa será nuevo jugador del América Mineiro de Brasil.

Sosa regresó luego de que Newells Old Boys no hizo uso de la opción de compra, al principio le iban a buscar nuevo club pero finalmente César Farías se lo terminó quedando.

Lucas Sosa jugó 12 partidos en todo el semestre, entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Al igual que toda la defensa, fue de los jugadores más criticados.

Ahora Barcelona deberá salir a buscar un nuevo central, el apuntado era Robert Arboleda sin embargo los costos económicos de la operación lo hacen imposible de regresar a LigaPro.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Lucas Sosa – Barcelona

En resumen