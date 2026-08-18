¿Por qué no juega Enner Valencia en el partido de Boca Juniors vs Recoleta en la Copa Sudamericana?

Este martes 18 de agosto se enfrentan por la Copa Sudamericana Boca Juniors vs Recoleta. Para muchos hay mucha atención en lo que pase con Enner Valencia, puesto que, el goleador ecuatoriano ya se metió en la convocatoria del club, sin embargo, no comienza el partido como titular.

¿Por qué no juega Enner Valencia en Boca vs Recoleta?

Enner Valencia no juega como titular por decisión del ‘Vasco’ Arruabarrena. El delantero ecuatoriano comienza oficialmente el partido en el banco de suplentes. El goleador ecuatoriano podría sumar minutos en el segundo tiempo o en la recta final del encuentro.

Para Valencia son sus primeras experiencias como jugador de Boca Juniors, y en el club quieren irlo llevando poco a poco, puesto que, llevaba varias semanas inactivo hasta que firmó con los argentinos. Apenas ha completado una semana de sesiones de entrenamientos.

Enner Valencia jugó en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

La llave entre Boca Juniors y Recoleta se encuentra 3 a 1 a favor de los ‘Xeneizes’. Los argentinos fueron muy superiores en La Bombonera, y ahora Boca puede sentenciar el pase a los cuartos de final. El objetivo es poder ganar la Copa Sudamericana.

¿Qué canal pasa Recoleta vs Boca Juniors?

El partido de Recoleta vs Boca Juniors comenzará desde las 19H00 (Arg) y 17H00 (Ec); el encuentro se podrá ver por ESPN y también por el plan Premium de Disney+.

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