Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Barcelona SC

¡Urgente! Barcelona SC confirma despidos por el caso de Erick Mendoza y eliminación en Copa Ecuador

Barcelona SC rompió el silencio y finalmente despidió a varias personas por el insólito caso de Erick Mendoza.

Se confirman los culpables y los despidos en Barcelona SC por la eliminación en la Copa Ecuador
© Imago/ Edit BVSe confirman los culpables y los despidos en Barcelona SC por la eliminación en la Copa Ecuador

Este lunes 17 de agosto de 2026 Barcelona SC confirmó en redes sociales que varias personas han sido desvinculadas del club tras el escándalo en la Copa. El equipo amarillo quedó “eliminado” en el escritorio en la Copa Ecuador, pese a que logró ganar el partido contra Liga de Portoviejo.

En sus cuentas oficiales, Barcelona SC emitió un durísimo comunicado identificando a culpables por alinear mal a Erick Mendoza en la Copa Ecuador y también confirmando sus respectivos despidos. El club acepta la eliminación del torneo.

+ Seguinos en

Lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas por el malestar generado en la Copa Ecuador. Asumimos las consecuencias deportivas de este hecho, sin buscar justificativos. Ante un error de esta gravedad, corresponde asumir responsabilidades, tomar decisiones y aplicar los correctivos necesarios“, dice el comunicado del club en el primer punto.

Asimismo se detalla que el directorio comenzó investigaciones para encontrar a los “culpables” y así sus posteriores despidos: “Concluido el análisis interno, la institución desvinculó a los responsables de las áreas de habilitación y control de jugadores. Paralelamente, se ordenó la reestructuración y el fortalecimiento inmediato de los controles internos y de revisión reglamentaria en todas nuestras competencias”, avisó el club.

Imagen

El comunicado de Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Con esto se descarta cualquier rumor sobre quienes eran los responsables de esta eliminación y con el despido se pretende comenzar una “limpieza” en el club. Además, el ‘Ídolo’ no irá al TAS por la Copa Ecuador y finalmente acepta su eliminación de este torneo.

Barcelona SC termina el año sin título

Ver también

El jugador ecuatoriano que dejaría Europa para jugar en el Vasco Da Gama

Con esta eliminación de la Copa Ecuador, el equipo también termina el año sin ningún campeonato, por sexta temporada consecutiva. No obstante, en este se vuelve más un escándalo por todo lo que ha pasado a la interna y por la forma de irse eliminado del torneo.

Encuesta

¿Barcelona SC podrá salir de esta crisis?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Barcelona SC aceptó su eliminación en el escritorio de la Copa Ecuador.
  • Los responsables de habilitación y control de jugadores fueron desvinculados de Barcelona SC.
  • Barcelona SC descartó ir al TAS y terminó el año sin ningún título.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones