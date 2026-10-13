Barcelona lo enfrentó y ahora van por jugador de Liga de Quito para el 2027

Liga de Quito y Barcelona se enfrentaron el fin de semana y ahora los amarillos van por uno de los jugadores 'albos' para el 2027.

Barcelona SC ya empieza a planificar la próxima temporada y uno de los nombres que aparece en su radar es el de un futbolista al que enfrentó recientemente en la LigaPro. El cuadro torero busca reforzar su plantilla para 2027 y tendría en la mira a un jugador de Liga de Quito.

Se trata de Alexander Alvarado, extremo ecuatoriano que precisamente anotó el gol del 2-1 de Liga de Quito ante Barcelona SC el fin de semana. No sería la primera vez que Alvarado suena para jugar en Barcelona.

El interés por el extremo oriundo de Quevedo ya había trascendido el año pasado aunque no trascendió si hubo una oferta formal. A inicios de año también sonó para Emelec como refuerzo 2026.

Alvarado tiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre de 2027, pero durante esta temporada no ha tenido demasiada continuidad, ni en la etapa de Tiago Nunes ni con Gustavo Álvarez. Su salida rondaría el medio millón de dólares.

El extremo también conoce otros equipos del fútbol ecuatoriano. Antes de regresar a Liga de Quito en 2025, pasó por Deportivo Cuenca y Universidad Católica en condición de préstamo. Ahora, Barcelona podría sacarlo ya en venta definitiva.

Los títulos de Alexander Alvarado con Liga de Quito

Con Liga de Quito ganó la Supercopa Ecuador 2025, y en el 2023 ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana. Alexander Alvarado tiene un año más de contrato con los ‘albos’.

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Alexander Alvarado – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen