Liverpool recibe a Manchester United este domingo 22 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield.
Liverpool llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Manchester United tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Liverpool ganó 3-1 como visitante ante Palace. El conjunto marcha 5° con 18 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Fenerbahçe.
Manchester United viene de empatar 4-4 como local ante Villa. El equipo ocupa el puesto 19 con 8 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Roma.
El historial entre Liverpool y Manchester United
Liverpool y Manchester United se enfrentaron 194 veces en los últimos años: 65 triunfos de Liverpool, 75 de Manchester United y 54 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Manchester United vs. Liverpool
|3-2
|Premier League
|19/10/2025
|Liverpool vs. Manchester United
|1-2
|Premier League
|05/01/2025
|Liverpool vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|01/09/2024
|Manchester United vs. Liverpool
|0-3
|Premier League
|03/08/2024
|Manchester United vs. Liverpool
|0-3
|Club Friendlies
|07/04/2024
|Manchester United vs. Liverpool
|2-2
|Premier League
|17/03/2024
|Manchester United vs. Liverpool
|4-3
|FA Cup
|17/12/2023
|Liverpool vs. Manchester United
|0-0
|Premier League
|05/03/2023
|Liverpool vs. Manchester United
|7-0
|Premier League
|22/08/2022
|Manchester United vs. Liverpool
|2-1
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 11:30 hs
- Estados Unidos (PT): 08:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Hull vs. Brighton
|Domingo 22 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Brentford vs. Everton
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Liverpool y Manchester United se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Liverpool suma 18 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 8 puntos en el torneo.