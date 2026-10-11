Liga de Quito y Barcelona irían por el mismo ex seleccionado de Ecuador

Liga de Quito y Barcelona van por refuerzos para el 2027 y ambos van por el mismo fichaje, un seleccionado de Ecuador.

Liga de Quito y Barcelona SC ya empiezan a mover sus fichas para la temporada 2027 y ambos clubes buscan reforzar sus plantillas con jugadores de experiencia. En medio de la planificación, un nombre de un ex seleccionado de Ecuador aparece en planes de ambos.

Se trata de Robert Arboleda, defensor central del São Paulo y exseleccionado ecuatoriano, quien podría regresar al país después de casi diez años en el fútbol brasileño. Tanto albos como toreros estarían atentos a su situación, pensando en sumar un zaguero con recorrido internacional para la próxima temporada.

São Paulo buscaría reducir su presupuesto de cara a 2027 y la salida del ecuatoriano estaría entre las posibilidades que se manejan. Arboleda llegó al club brasileño en 2017 y tras una década y tres títulos podría pegar la vuelta.

Una de las ventajas para Liga y Barcelona sería que Arboleda podría quedar como agente libre, lo que facilitaría las negociaciones al no tener que pagar por su transferencia. Su salario rondaría los 30.000 dólares mensuales, una cifra igual considerada alta para LigaPro.

La competencia, sin embargo, no sería sencilla. Cruzeiro y Vasco da Gama también habrían sondeado al defensor y contarían con mayor capacidad económica para ofrecerle un contrato superior al que podrían pagar los equipos de la LigaPro.

Robert Arboleda sigue en planes de la Selección de Ecuador

Robert Arboleda estuvo en planes de Marcelo Gallardo para su primera lista de convocados de la Selección de Ecuador pero el central no quiso que lo convoquen nuevamente.

Publicidad

Robert Arboleda – Sao Paulo. Foto: Getty

En resumen