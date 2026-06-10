Bombazo: Javier Burrai podría regresar a LigaPro

Javier Burrai sería una de las sorpresas del fútbol ecuatoriano para el segundo semestre y pasaría a ser uno de los rivales de Barcelona.

El segundo semestre de la LigaPro podría tener un camisetazo y es que el arquero Javier Burrai regresaría al torneo ecuatoriano pero no a Barcelona SC, si no a un rival directo.

Según el periodista Nicky Maridueña, Javier Burrai es uno de los jugadores que quiere Emelec para el segundo semestre. El argentino se encuentra en Sarmiento dónde es titular.

Es el segundo equipo ecuatoriano que se fija en el argentino, clave en el campeonato 2020 Emelec busca una alternativa para Pedro Ortiz, quién podría ser intervenido y sería baja por varios meses.

Ya a inicios de año, Independiente del Valle también lo quiso para reemplazar a Guido Villar por lesión, Por lo económico del salario finalmente el traspaso no se dio.

En Argentina cobra cerca de 40 mil dólares mensuales, poco más de la mitad de los 70 mil que cobraba en Barcelona SC. Con los ‘toreros’ era fijo hasta que llegó Ariel Holan, luego de eso lo rescindieron.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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