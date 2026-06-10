Sorpresa total con uno de los jugadores que César Farías no quiere en Barcelona

Barcelona SC decidió tres salidas para el segundo semestre y César Farías daría salida a uno de los jugadores que supe ser figura.

Barcelona aprovecha la para del Mundial para organizar la plantilla del segundo semestre, lo primero serán las salidas. Con algo de sorpresa dieron a conocer que un extranjero que supo ser figura, saldrá del club.

Según KCH Radio, Matías Lugo, Jean Montaño y Tomás Martínez dejarán el equipo para el segundo semestre. El caso más sonado es del argentino, que arrancó el año siendo figura.

El nivel de Lugo fue tan alto que incluso había sondeos de otros clubes del exterior, el jugador tiene contrato por dos temporadas más con el club. En el caso de Martínez, ha sido de los más criticados y Montaño no cuenta para el DT.

Con la salida de Lugo y Martínez, Barcelona asegura liberar los dos cupos de extranjeros permitidos para sumar fichajes. Un volante creativo es prioridad para los amarillos.

Según contaron en la directiva, en Barcelona podrían salir hasta 15 jugadores aunque eso dependerá de la viabilidad de encontrarles equipo o sus terminaciones de contrato.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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