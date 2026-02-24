Ni Chelsea ni Brighton: Patrik Mercado tiene nuevo equipo para después del Mundial 2026

Este martes 24 de febrero de 2026 se reveló que Patrik Mercado tiene nuevo equipo para seguir su carrera después del Mundial 2026. El volante ecuatoriano venía sonando para diferentes clubes como Chelsea o Brighton, pero su futuro está lejos de la Premier League.

Fabrizio Romano confirmó que Patrik Mercado será nuevo jugador de Sevilla para la siguiente temporada. El ecuatoriano se quedará en este semestre en la LigaPro y luego acabará pegando el viaje a España. En las próximas horas se revelaría cuánto dura su contrato.

Sevilla terminó apurando las negociaciones por Mercado sobre el final de estos días, después de recibir la información que diferentes equipos de la Premier League buscaban al jugador de IDV. El futbolista ecuatoriano fue el mejor jugador de Ecuador en 2025.

Con este fichaje, Mercado da el salto a Europa que tanto se estaba esperando para él y también Independiente del Valle factura otra importante venta millonaria. IDV ganaría cerca de 6 millones de dólares después de que se haga efectiva.

Mercado será nuevo jugador de Sevilla. (Foto: Captura de Pantalla)

Por otro lado, Mercado también vino sonando muy fuerte en la última semana para irse a Brasil. Vasco Da Gama estuvo a nada de hacer realidad la operación, pero se cayó. Otro equipo que también estuvo interesado en el jugador fue Coritiba.

Los números de Patrik Mercado en IDV

En la temporada 2025, que fue su gran explosión, Mercado jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. Marcó un total de 7 goles y dio 11 asistencias. El volante ecuatoriano alcanzó un valor de 5.5 millones para esta nueva temporada.

Todos los equipos que buscaron a Patrik Mercado

Patrik Mercado también se metió en planes de equipos como Braga, Chelsea, Bournemouth, Palmeiras, Brighton, Fulham, entre otros. Varios clubes estaban buscando al jugador ecuatoriano.

