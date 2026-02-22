VIDEO | ¡Era un golazo! Kendry Páez estuvo cerca de marcar su primer gol con River Plate

Kendry Páez volvió a tener minutos con River Plate, tras haber sido ausente en la Copa Argentina. El ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo en el partido liguero vs. Vélez y en pocos minutos estuvo cerca de marcar su primer gol con la camiseta de la ‘Banda Roja’.

El ecuatoriano ingresó a los 46′ por Tomás Galván, y en una jugada colectiva quedó diagonal al arco y tras enganchar hacia afuera para evitar a un rival sacó un tiro esquinado que parecía iba adentro.

El arquero Montero voló y evitó lo que hubiera sido el 1-1 de River además del primer gol del ecuatoriano en dos partidos jugados. Luego de eso sufrió un duro golpe.

Producto de una caída, aterrizó sobre su cuerpo y sintió muchas molestias en el hombro, con visibles gestos de dolor tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de River.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de la temporada 2027. El ecuatoriano tiene, en teoría, un préstamo largo con River, pero si no juega el 50% de los partidos en este semestre, hay una opción de repesca para que regrese a Chelsea.

El plan de Gallardo con Kendry Páez

Por su gran irregularidad en el mes de enero en Francia, en River Plate decidieron que Páez entrene estas semanas hasta ponerse a tono desde lo físico. Por lo cual, el ecuatoriano sigue sin tener una fecha clara para debutar como titular. Aunque lleva ya dos convocatorias con el primer equipo.