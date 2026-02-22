La confesión del DT de Los Angeles FC sobre Messi: “No sé si se tomó una pastilla”

Fue uno de esos partidos raros para Lionel Messi, de esos que casi nunca se ven en el fútbol, y a la hora de encontrar explicaciones, Marc Dos Santos, DT de Los Angeles FC, sorprendió a todos con una confesión sobre Leo tras la victoria ante Inter Miami en la primera fecha de la MLS 2026.

Messi terminó con ningún tiro al arco y cuatro disparos totales de los cuales dos fueron bloqueados en la derrota 3-0 ante Los Angeles FC. El portal experto ‘Sofa Score’ le dio una calificación de 6.6 puntos y su actuación no dudo en hacer reaccionar al técnico rival.

Era el primer partido de Lionel Messi desde aquella distensión muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió el 7 de febrero, así que fue inevitbale que le preguntaran a Marc Dos Santos si había visto limitado al ’10‘ argentino en la dura goleada que LAFC le propició a Inter Miami. ¿Qué dijo?

El DT de Los Angeles FC y una confesión sobre Messi: “No sé si se tomó una pastilla”

“Cuando preparamos el partido, lo preparamos conta el mejor Messi posible. No sé si se tomó una pastilla y después él…No sé qué pasó, solo nos preparamos para el mejor Messi. Y cuando te preparas para el mejor Messi alrededor de la caja, tienes que tener números a su alrededor y cuando él tiene el balón y el balón no esta cubierto, tienes que asegurarte de seguir las carreras taredías porque él encuentra a los jugadores en el bolsillo (área). Después cuando él empieza a correr y juega el uno a dos, tienes que seguirlo, tienes que continuar tus carreras. Pienso que hoy (21 de febrero) esa parte de nuestro juego fue un A+”, confesó el DT de Los Angeles FC.

Así se para a Lionel Messi, según Marc Dos Santos

¿Se puede detener a Lionel Messi? Marc Dos Santos respondió sin dudar: “Casi no se puede, es como depende de cómo viene, si Messi está en qué ritmo y todo eso. Es un jugador muy dificíl de parar, creo que nuestro grupo, colectivamente, lo hicimos sin marcación individual. Lo hicimos con números con todos ayudando. Sabíamos que donde no queríamos que Messi tuviera la pelota, no quieres Messi cuando estas en zonas centralizadasy empezando en carrera contra ti es un problema y ahí tener números”.

