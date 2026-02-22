Toda Colombia orgullosa por el gesto de Luis Díaz con la estrella del Bayern Múnich que se lesionó

Estaban empezando a ser una dulpa imparable por el sector izquierdo del campo de juego, pero se vieron obligados a tomar una pausa. Alphonso Davies se lesionó en la victoria de Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt y Luis Díaz tuvo un gesto con su compañero que llenó de orgullo a toda Colombia.

Con dos goles de Harry Kane, Bayern Múnich se fue al descanso de medio tiempo. Parecía que sería un nueva victoria comoda en la Bundesliga, pero en un partido de fútbol nada está dicho hasta el pitazo final, y la noticia triste iba a llegar para ‘Lucho’ Díaz y compañía al minuto 5 del segundo tiempo.

De un momento a otro, Alphonso Davies quedó sentado en el campo de juego del estadio Allianz Arena. El lateral izquierdo, quien venía de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del menisco en la rodilla derecha que lo tuvo 262 días fuera de las canchas, sabía que algo importante le había pasado y ahí entró en escena Luis Díaz.

El gesto de Luis Díaz con Alphonso Davies que sorprendió a todos

Luis Díaz y Alphonso Davies en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Justo antes de que Bayern Múnich confirmara que Alphonso Davies “sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho durante la victoria por 3-2 contra el Eintracht Frankfurt”, Luis Díaz se acercó al lateral izquierdo, le puso las dos manos sobre los hombros y le dio el apoyo que necesitaba cuando estaba desconsolado. ¡Foto!

El gesto de Luis Díaz con Alphonso Davies. (Foto: X / @iMiaSanMia)

¿Quién gana más dinero en Bayern Múnich, Luis Díaz o Alphonso Davies?

La diferencia no es mucha. Mientras que Alphonso Davies tiene un salario anual de 15 millones de euros en Bayern Múnich, Luis Díaz gana un millón menos con un sueldo de 14 millones de euros al año. Estas cifras son según el portal experto ‘Capology’.

