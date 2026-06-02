Los hinchas de Barcelona SC están totalmente indignados tras esta reciente decisión de la directiva, después de que el club terminara el semestre a 11 puntos del puntero.

Barcelona SC sumó una nueva derrota en la LigaPro, contra Técnico Universitario. Y el semestre acabó siendo peor de lo esperado. Además de la crisis que representa la continuidad de César Farías, la directiva tomó una polémica decisión con los jugadores.

Según ha trascendido, la directiva de Barcelona SC decidió darle 15 días de vacaciones a toda la plantilla. De acuerdo a la información de Juan Francisco Rueda, los jugadores volverán en 2 semanas para trabajar de cara al regreso de la LigaPro.

Muchos aficionados se han molestado por esta decisión de la directiva, sobre todo por el momento en que está el equipo. Otro que también tendrá varios días libres por temas delicados de salud es el entrenador venezolano, César Farías, que regresa a su país.

Estos 15 días también servirán a la directiva para decidir que jugador sale del plantel y se vayan afinando detalles para este gran éxodo que se alista en el club. Además, en este tiempo también se trabajaría en la continuidad de César Farías para la segunda parte del año.

Barcelona SC perdió contra Técnico Universitario. (Foto: Imago)

Barcelona SC acabó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones a 11 puntos de Independiente del Valle, y se ve muy poco probable que acabe peleando por el campeonato. Además, cuando regrese la LigaPro, también en el segundo partido tendrá que visitar a Emelec en el Capwell.

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Barcelona SC también buscaría fichajes

En este tiempo, los amarillos también se moverían en el mercado de fichajes. La intención del club es ir por varios extremos, además de un nuevo volante creativo que mejore el juego del club. Para fichar extranjeros, también tienen que dejar salir a otros jugadores foráneos y solo pueden cambiar dos cupos.

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