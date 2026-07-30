¡Última hora! Barcelona SC y César Farías tomaron una decisión final

César Farías ya venía en la cuerda floja en Barcelona SC y ahora se decidió su futuro.

Este jueves 30 de julio de 2026 se definió el futuro de César Farías en Barcelona SC. El club no la viene pasando bien en los resultados, el entrenador tampoco viene con un buen clima y ambas partes estaban condenadas a entenderse para llegar a una conclusión.

César Farías ya no es el DT de Barcelona SC

De acuerdo a la revelación de Eduardo Erazo, César Farías ya no es más el DT de Barcelona SC. El entrenador venezolano y la directiva amarilla no llegaron a un nuevo acuerdo y el entrenador se marcha ahora mismo. No habrá pago de cláusula de rescisión.

Farías se marcha de Barcelona SC tras perder ante Liga de Quito, y el entrenador no seguirá más en el club amarillo, tras varios meses de muchas irregularidades y también de motivos personales que impulsaban esta decisión. Su ciclo se dinamitó tras un gran comienzo.

César Farías no va más en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

De momento, en Barcelona SC no han confirmado cuál sería su reemplazo, no obstante, para el momento del club y lo mal que la está pasando, no se espera que vayan a buscar un entrenador que les dé un “salto de calidad” o de renombre. Ya en el año solo les queda pelear por Copa Ecuador.

Los números de César Farías en Barcelona SC

César Farías se marcha de Barcelona SC habiendo dirigido ya un total de 32 encuentros entre todas las competencias. Ganó 12 partidos, empató 8 y terminó perdiendo otros 12 encuentros. Quedó eliminado en grupos de la Copa Libertadores y eso le costó.

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