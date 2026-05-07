Grupo de México entraría a Barcelona y aclaran los detalles

Tras rumores de Barcelona y su supuesta transición a ser una SAD, desde los medios aclaran el rol que tendría el Grupo Caliente.

La mañana de este jueves trascendió que Barcelona SC podría tener la participación del Grupo Caliente de México, esto convertiría al club en una SAD, Sociedad Anónima Deportiva. Rápidamente hubo análisis de los pros y los contras, aunque desde los medios aclararon ya el tema.

El periodista Schubert Suing en sus redes sociales aclaró que la participación del Grupo Caliente sería con “préstamos de jugadores y créditos económicos, no hay ninguna chance de que el club pase a ser una SAD.

De esta forma descartan, al menos por ahora, un cambio en la forma administrativa del equipo guayaquileño para el corto plazo. Se conoce que uno de los consultores del Grupo es José Chamorro, agente de jugadores que tiene varios representados en Barcelona.

Grupo Caliente estaría buscando una expansión, en México son los dueños del Xolos y Dorados, mientras que en Chile también tiene presencia con el O’Higgins de la primera división.

Se conoce que Barcelona en la actualidad maneja una deuda millonaria que obliga al club a trabajar con un presupuesto reducido en comparación a temporadas anteriores.

No está en planes de esta directiva hacer SAD. Después de una investigación hecha me indican que no ocurrirá. Las reuniones no son por ese motivo. Esa es mi info, no digo que tengo la verdad absoluta, cada quien escoge a quién le cree. Calma amarillos, falsa alarma. pic.twitter.com/HFHKL8X1xA — Schuberth Suing (@SchuberthSuingV) May 7, 2026

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