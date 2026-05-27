Jefferson Lerma ganó la Conference League y así está su futuro tras el Mundial

El volante colombiano Jefferson Lerma ganó su tercer título con el Crystal Palace y ahora hay reportes sobre su futuro post Mundial.

Jefferson Lerma acabó conquistando su tercer título con el Crystal Palace tras ganar la UEFA Conference League. Ahora el volante colombiano se suma al campamento de la Selección Colombia y luego definirá su futuro.

Jefferson Lerma tendrá nuevo club, salvo alguna sorpresa, y esto porque el volante colombiano rechazó la oferta de renovación del Crystal Palace. Desde España lo sigue el Valencia y el Sevilla, dos de los equipos históricamente importante.

En Inglaterra clubes también grandes como el Tottenham y Manchester United de la Premier League interesados. El precio de salida del volante, ya que sigue perteneciendo al Crystal Palace, será de 30 millones de euros.

El Crystal Palace es consciente del papel de Lerma en los tres títulos que el club ha ganado. Jefferson Lerma se va ganando la FA Cup, la Community Shield y la UEFA Conference League.

Daniel Muñoz fue parte importante también del título del Crystal Palace y tendría ofertas incluso mayores para cambiar de equipo luego del Mundial. Ambos serían titulares en la Selección Colombia.

Los clubes en los que ha estado Jefferson Lerma

Jefferson Lerma ha jugado en dos equipos de Inglaterra, antes del Palace estuvo en el AFC Bournemouth y antes en el Levante UD de España.

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Jefferson Lerma – Crystal Palace.

En resumen