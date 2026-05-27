El nombre de Kendry Páez cada vez está más lejos de seguir en River Plate. El jugador ecuatoriano podría volver a cambiar de equipo después del Mundial 2026 y nuevamente Coudet le vuelve a mostrar al futbolista de Chelsea que no cuenta con él.

Para el último partido de la Copa Sudamericana, ante Blooming, el ‘Chacho’ Coudet decidió que Kendry Páez vuelva al banco de suplentes. El ecuatoriano está en la convocatoria, pero nuevamente lo bajan de un partido importante y casi no cuenta para el entrenador.

Ahora nuevamente, Coudet deja en claro que Kendry tendrá pocos o nulos minutos en el segundo semestre. Puesto que, River prácticamente está ya en octavos de la Copa Sudamericana y en un partido con la mayoría de suplentes el ecuatoriano no tuvo minutos.

En la próxima semana, Chelsea ya decidió que tendrá una conversación con River Plate para definir el futuro de la ‘Joya’. El volante tricolor tiene contrato con los ‘Blues’, por lo cual, si termina su paso por Argentina tendrá que volver a Londres, donde seguramente lo volverán a prestar.

El once de River para jugar en la Copa Sudamericana. (Foto: @RiverPlate)

Kendry no pudo acoplarse al ritmo de River Plate en esta temporada y nunca estuvo al 100% en los entrenamientos. Aunque con Gallardo pudo jugar varios encuentros como titular, ya con Coudet fue al banco o directamente ni entró en las convocatorias.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con River?

Con River Plate, Kendry Páez tiene un contrato hasta mediados de 2027. El ecuatoriano está cedido sin opción de compra por un año más, pero todo parece indicar que esto terminará. Solo ha marcado 1 gol en este corto paso por el fútbol argentino.

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