El capitán de Independiente del Valle acabó siendo separado de Di María en una importante polémica.

Independiente del Valle y Rosario Central están jugando un partido de alta tensión en la Copa Libertadores. Ambos equipos quieren terminar punteros en la zona, pero lo más llamativo llegó sobre el final del primer tiempo con un cruce entre Di María y Sornoza.

El campeón del mundo le empezó a decir algo al ‘Zorro’ que reclamaba por una infracción. Los dichos del capitán de Rosario Central causaron enojo inmediato en Junior Sornoza que acabó empujando con todo al atacante del equipo ‘Canalla’. Fue 0 a 0 en el primer tiempo.

El cruce entre Di María y Sornoza

🤬🇦🇷🇪🇨 EL CRUCE ENTRE DI MARÍA Y SORNOZA. pic.twitter.com/SsCRovSoR5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 27, 2026

Tuvieron que intervenir jugadores de ambos equipos para separar a Sornoza y Di María. El 10 de Independiente del Valle ya fue expulsado en el primer partido del grupo, donde justamente un golpe lo sacó del encuentro.

Sobre el final del primer tiempo, cada capitán reclamaba por lo suyo, Sorzona pedía un penal y que revisen el VAR, mientras que el ‘Fideo’ estaba muy enojado porque el central cortó el ataque de su equipo en una jugada muy clara para finalizar el primer tiempo.

La tabla de posiciones del grupo H

Así está la tabla de posiciones del grupo H:

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