Este lunes 23 de noviembre de 2026 se confirmó que Barcelona SC volverá a las urnas antes de terminar este 2026 para elegir a un nuevo presidente. El actual directorio del ‘Ídolo’ se había quedado a cargo tras la salida de Antonio Álvarez, pero no tenían las bases necesarias para seguir al mundo.

Por lo cual, en esta jornada en una sesión del directorio de Barcelona SC, se aprobó convocar a elecciones para el 26 de diciembre de 2026. Por lo cual, el club nuevamente vuelve a las urnas en medio de las polémicas y de la urgencia de tener un directorio nuevo.

Los posibles candidatos a la presidencia de Barcelona SC

De momento, no hay ningún candidato confirmado para llegar a las elecciones de Barcelona SC. Sin embargo, se espera que alguien del actual directorio se presente. La directiva de Miguel Montalvo intentó ser inscrita, por lo cual, lo más probable es que se presente a las elecciones.

Por otro lado, también estaría la chance de que Felipe Caicedo, quien confesó quiere ser presidente, se pueda presentar. No obstante, con ‘Felipao’ hay dudas sobre el tiempo que lleva siendo socio lo cual podría limitar su candidatura eventual, pero no su apoyo a alguna directiva.

Además, se espera que la “oposición” de Antonio Álvarez en los últimos años, liderada por Rafael Verduga, nuevamente se presente con algún candidato para ser presidente de Barcelona SC. En las próximas semanas se darían más novedades sobre el tema.

El Consejo de Barcelona SC aprobó todo este orden y por ende hay nuevas elecciones. (foto: @sbasantes92)

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¿Cuándo serán las elecciones de Barcelona SC?

Se espera que las elecciones a la presidencia de Barcelona SC se realicen el próximo sábado, 26 de diciembre de 2026, un momento algo complicado por las festividades, pero que era la idónea de acuerdo a las leyes a cumplir. En los últimos años, Barcelona SC viene compitiendo muy bajo del nivel esperado.

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