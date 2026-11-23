El nuevo equipo que está muy interesado en el fichaje de Deyverson para 2027.

Deyverson no seguirá más en Liga de Quito para la siguiente temporada. El delantero brasileño no rindió como se esperaba y la hinchada viene pidiendo su salida en las últimas semanas. El goleador suma interesados en Brasil, donde parece está su destino.

El nuevo equipo que estaría interesado en su fichaje es Juventude, el equipo brasileño que acaba de ascender en su Liga. Lo más probable es que el delantero finalmente sí termine regresando a su país, pese a rumores que lo ponen en otros equipos.

En LigaPro, Deyverson no se podría quedar por varios aspectos. Sin embargo, el principal es que el delantero tiene un gigante salario que es casi imposible de igualar a nivel local. En LDU está cobrando un sueldo de 75 mil dólares por mes.

En Liga de Quito el rendimiento de Deyverson no ha sido como se esperaba, incluso más el delantero ha estado en polémicas que en momentos importantes. Su actitud en ciertas jugadas viene causando todo tipo de polémicas en LDU y en otros clubes.

Deyverson es figura en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Deyverson llegó como el mejor fichaje de la LigaPro en esta temporada, pero también hay que tomar en cuenta que era un pedido de Tiago Nunes. Posteriormente, con la llegada de Gustavo Álvarez perdió total protagonismo y pasó a ser suplente.

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Los numeros de Deyverson en esta temporada

En esta temporada. Deyverson ha jugado con Liga de Quito un total de 46 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles y dio 3 asistencias. No obstante, para ser el fichaje que venían pidiendo los aficionados se queda muy lejos.

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