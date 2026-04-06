Este lunes 6 de abril de 2026 se confirmó que Barcelona SC sumó 5 nuevos fichajes para jugar ante Cruzeiro en Copa Libertadores. Los amarillos pudieron ya inscribir a sus nuevos jugadores y ahora van con equipo completo para este nuevo partido.

En la fase previa del torneo, Barcelona SC no pudo inscribir a dos jugadores como Matías Lugo y Luis Cano. Ahora los amarillos ya los tienen en lista y también se suman los otros 3 fichajes, que sumó en las últimas semanas del mercado.

Barcelona SC ya podrá contar en esta fase de Copa Libertadores con los siguientes 5 jugadores: Matías Lugo, Ronald Perlaza, Luis Cano, Marcos Mejía y Jefferson Intriago. Con esto, César Farías ya tiene 5 nuevas variantes que le permitirán competir en este torneo ante Cruzeiro primero y Boca Juniors después.

El debut de Barcelona SC será contra Cruzeiro este martes, 7 de abril de 2026. Los amarillos como locales necesitan comenzar con una victoria. El “Ídolo” viene de en gran momento, puesto que, acaba de vencer a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Barcelona SC tiene nuevos jugadores para la Copa Libertadores. (Captura de pantalla)

En la fase previa, los de Farías tuvieron que jugar sus partidos sin futbolistas como Matías Lugo y Luis Cano que venían siendo titulares en el once. Ahora, Farías ya tiene suficientes variantes para pelear a nivel internacional en un grupo muy complicado.

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¿A qué hora juega Barcelona SC contra Cruzeiro?

El partido de Barcelona SC contra Cruzeiro de jugará desde las 19H00 (EC). Se espera un estadio Monumental a tope de capacidad. El encuentro se podrá ver por Espn y Disney+.

El posible once de Barcelona sc

Así saldría Barcelona SC para jugar contra Cruzeiro:

Contreras, Carabali, Rangel, Báez, Sosa, Vallecilla, Céliz, Lugo, Quiñónez, Cano y Benedetto

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En síntesis: