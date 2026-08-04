Michael Estrada es goleador de Liga de Quito y revelan dónde jugará el segundo semestre

El delantero ecuatoriano Michael Estrada vive un presente goleador y ahora revelan si finalmente será vendido por Liga de Quito.

Liga de Quito volvió a contar con los goles de Michael Estrada para vencer a Delfín SC sobre la hora, y tras un primer semestre irregular con Tiago Nunes, confirman dónde jugará el delantero ecuatoriano en el cierre del 2026.

Michael Estrada seguirá en Liga de Quito al menos hasta diciembre pese a las ofertas que tienen. Tras la salida del DT brasileño el ecuatoriano recuperó un rol estelar en el equipo y lo devuelve con goles.

Había rumores de la MLS, Europa y hasta de LigaPro, sin embargo su salida se iba a dar únicamente por un sentir de incomidad por la suplencia y algunos roces con el entrenador anterior.

La llegada de Gustavo Álvarez tiene a Michael Estrada como titular y sin ningún plan de salida. Liga de Quito va por refuerzos en la línea de defensa y volantes ofensivos, no en delanteros.

Michael Estrada tiene contrato hasta el 2026, por lo que esta vez también podría ser la última posibilidad de venderlo antes que se vaya gratis. No se ha confirmado si hay charlas de renovación.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Michael Estrada – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen