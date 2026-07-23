Barcelona SC tiene ya una opción para nuevo entrenador si se va César Farías

Barcelona SC sigue sin levantar resultados y ya piensa en un recambio de entrenador, revelan el primer nombre que manejan en la directiva.

Pese al respaldo público que ha recibido César Farías, la seguidilla de malos resultados obliga a Barcelona SC a buscar un nuevo entrenador al menos como opción lejana. Desde la prensa revelan uno de los primeros nombres que manejan los amarillos.

Pablo Trobbiani, entrenador argentino que se encuentra en el ADT Tarma de la primera división de Perú. El estratega no es ajeno al club amarillo y tendría su chance como DT principal.

En el 2023 fue asistente técnico de Segundo Castillo mientras que en el 2017 fue el entrenador del equipo de reserva. Sus experiencias lo llevaron también a Chile y Perú siendo asistente técnico de Jorge Almirón y de su padre, Marcelo Trobbiani.

Mientras se confirma quién será el líder del cuerpo técnico, los amarillos no descartan seguir fichando refuerzos. Pese al mal año, Barcelona está peleando los primeros lugares.

Sobre salidas, también hay varios jugadores que se irían como se fueron ya Jonathan Mina y Miguel Parrales. La cuota de extranjeros también es un tema a resolver.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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Pablo Trobbiani – Barcelona SC.

En resumen