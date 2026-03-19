Barcelona volvió a empatar y los hinchas exigen tres salidas: “Deberían rescindirles”

Barcelona empató contra Libertad de Loja sin goles y nuevamente hay críticas de los hinchas. El equipo amarillo lució inconexo y hay tres futbolistas que fueron blancos de críticas, dos de ellos recién llegados.

No se ha podido afianzar como el armador del equipo y Tommy Martínez sigue siendo el fichaje más criticado. “No sabe que hacer con la pelota, no juega a nada”, escribieron.

El segundo es Byron Castillo, el lateral alterna entre la titularidad y ser primer suplente pero no termina siendo aporte ni en ataque ni en defensa. Desde el 2025 fue criticada su renovación.

Arrancó de titular y demoró en hacer su primer gol, y Sergio Núñez ya no cuenta con la paciencia de los hinchas. El delantero uruguayo es titular por sobre Benedetto.

Barcelona empató dos encuentros seguidos, contra Guayaquil City y Libertad y en ambos partidos los toreros pudieron haber perdido. Actualmente se encuentran con 8 puntos en cinco partidos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Felipe Caicedo apareció en nuevo club de LigaPro

Tommy Martínez llegó como el armador del equipo.

En resumen