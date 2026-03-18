Felipe Caicedo apareció en nuevo club de LigaPro

Felipe Caicedo sigue trabajando en este 2026 para seguir vinculado en el fútbol, aunque lejos de las canchas y los banquillos. El ex goleador ecuatoriano de Barcelona está en la parte de asesoría y parece que sumó un nuevo club a su portafolio.

La agencia de Felipe Caicedo trabaja ahora con Orense de Machala, según dio a conocer el propio club en sus redes sociales. Aunque no detallaron de qué va el convenio se entiende que es la agencia de representación y manejo de finanzas.

Felipe Caicedo sigue trabajando con FSC Capital, su agencia de representación y consejería para jugadores pero egún ha contado el jugador, su objetivo es formarse para en algún momento ser nuevo presidente de Barcelona.

Caicedo dejó las canchas tras un semestre sin minutos en el club ‘torero’ debido a sus lesiones musculares. El jugador iba a recibir la oferta de renovación por otro semestre pero el ex SS Lazio, Genoa, Espanyol rechazó la oferta.

Los números de Felipe Caicedo con Barcelona

Felipe Caicedo ha jugado un total de 20 partidos, entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. Caicedo jugó poco más de 600 minutos en el 2025 previo a su retiro.

Felipe Caicedo – Orense.

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En resumen