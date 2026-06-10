Emelec sigue muy activo en el mercado de fichajes y se rumoreo con la posibilidad de que el club busque a dos jugadores que podrían ser un nuevo camisetazo. Futbolistas como Cristian Alemán y Alexander Alvarado sonaron en las últimas horas para el club.

No obstante, de acuerdo a la información de Jorge Miguel Vargas, ni Alemán ni Alvarado son opciones para llegar a Emelec. Ambos jugadores están descartados y no serían fichajes en esta segunda parte del año. Nasuti no tendría como prioridad reforzar la posición de un 10.

En Emelec en esta temporada, ya Nasuti ha probado a jugadores como Pizzini y José Francisco Cevallos obteniendo los resultados que él quería. Por lo cual, para el nuevo DT la prioridad a reforzar es otro lugar en el once y el ‘Bombillo’ se seguirá moviendo en el mercado.

Alemán interesaba porque estaba libre y podía meterse como fichaje “gratis”, Alvarado también tiene un perfil como extremo que gusta en el fútbol ecuatoriano, pero su escasa regularidad e historial de lesiones siempre ha sido un limitante.

Nasuti se queda como DT fijo en Emelec. (Foto: Imago)

Emelec seguirá buscando jugadores ahora también con el trabajo de Luis Miguel Escalada, que es su nuevo director deportivo. Nasuti también conoce a la plantilla y los resultados que obtuvo en los últimos partidos sirvieron para que se quede en el cargo.

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Los puestos que quiere reforzar Emelec

Emelec quiere reforzar su plantilla en este 2026 con jugadores en posiciones como arquero, defensa y también la mitad de la cancha, con un nuevo volante central. El club debe lidiar con las sanciones FIFA para poder volver a inscribir a nuevos jugadores.

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