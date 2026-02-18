Barcelona vs. Argentinos Juniors: La fortuna que se juegan en Copa Libertadores

Barcelona y Argentinos Juniors continúan la fase 2 de la Copa Libertadores, ecuatorianos y argentinos juegan la ida este miércoles en el Monumental de Guayaquil, además del significado deportivo, los ‘toreros’ piensan en el premio económico.

Si Barcelona avanza de ronda, sumará 500 mil dólares como premio que paga la CONMEBOL, cifra que no viene mal para el momento económico del club. La prioridad claro está en meterse a fase de grupos, cuyo premio base es 3 millones de dólares.

Argentinos Juniors y Barcelona saben que el rival más difícil viene en la siguiente llave, que tendrá casi con seguridad a Botafogo como última parada previa a la fase de grupos.

El duelo de ida tiene la polémica del partido por la exclusión de Matías Lugo, jugador que pertenece a Argentinos y que, según reclama Barcelona, no facilitó la habilitación del jugador.

Argentinos Juniors juega fase previa de Copa Libertadores por su puesto en la tabla acumulada, mientras que Barcelona quedó tercero en la LigaPro pese a que dependían de sí mismos.

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors, canales y horarios

Miércoles 18 de febrero, 19:30 (hora de Ecuador)

​Estadio Banco Pichincha, Guayaquil

​​Transmiten: ESPN y Disney Plus

