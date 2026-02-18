Es tendencia:
Barcelona

Barcelona vs. Argentinos Juniors: La fortuna que se juegan en Copa Libertadores

Barcelona también piensa en el premio económico que sumaría contra Argentinos Juniors en caso de avanzar de ronda en Copa Libertadores.

Por Gustavo Dávila

Barcelona vs. Argentinos Juniors: La fortuna que se juegan en Copa Libertadores Foto: Getty
Barcelona y Argentinos Juniors continúan la fase 2 de la Copa Libertadores, ecuatorianos y argentinos juegan la ida este miércoles en el Monumental de Guayaquil, además del significado deportivo, los ‘toreros’ piensan en el premio económico.

Si Barcelona avanza de ronda, sumará 500 mil dólares como premio que paga la CONMEBOL, cifra que no viene mal para el momento económico del club. La prioridad claro está en meterse a fase de grupos, cuyo premio base es 3 millones de dólares.

Argentinos Juniors y Barcelona saben que el rival más difícil viene en la siguiente llave, que tendrá casi con seguridad a Botafogo como última parada previa a la fase de grupos.

El duelo de ida tiene la polémica del partido por la exclusión de Matías Lugo, jugador que pertenece a Argentinos y que, según reclama Barcelona, no facilitó la habilitación del jugador.

Argentinos Juniors juega fase previa de Copa Libertadores por su puesto en la tabla acumulada, mientras que Barcelona quedó tercero en la LigaPro pese a que dependían de sí mismos.

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors, canales y horarios

  • Miércoles 18 de febrero, 19:30 (hora de Ecuador)
  • ​Estadio Banco Pichincha, Guayaquil
  • ​​Transmiten: ESPN y Disney Plus
ver también

Barcelona vs. Argentinos Juniors promo BSC.

En resumen

  • Barcelona SC y Argentinos Juniors juegan el partido de ida este miércoles en Guayaquil.
  • El premio económico de CONMEBOL por avanzar a la siguiente ronda es 500 mil dólares.
  • La clasificación a la fase de grupos otorga un premio base de 3 millones de dólares.
Gustavo Dávila
