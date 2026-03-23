Este lunes 23 de marzo de 2026 se reveló que la Selección de Ecuador tiene un “nuevo convocado” que sorprendió a todos. Este jugador llega como invitado al equipo de Sebastián Beccacece, pero es un futbolista que antes no había entrado a la lista del entrenador.

Desde España confirman que Beccacece acabó apostando por invitar a la Selección de Ecuador al joven central Davis Bautista. El joven jugador está en las canteras del Frankfurt de la Bundesliga, en un movimiento sorpresivo, Beccacece decidió invitarlo.

Como ya es una costumbre en la Selección de Ecuador y con Beccacece, es muy probable que el joven jugador pueda meterse en la lista de final de algún partido y acabar jugando. Ya el DT le ha venido dando oportunidades a diferentes jugadores con este formato.

Bautista es recordado en Ecuador por su paso por Aucas, y ahora es un jugador con una gran proyección, por lo cual, se espera que pronto empiece a ser un constante en los llamados de Beccacece. El futbolista ecuatoriano apenas tiene 21 años de edad.

Bautista fue citado a la Selección de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque es un jugador con gran proyección, Bautista no la deja de tener “complicada”. El defensa tiene por delante de él a diferentes jugadores como William Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez. Centrales que brillan en Europa y que son titulares fijos.

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Los números de Davis Baustista en esta temporada

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El joven central ecuatoriano actualmente juega en el equipo 2 del Frankfurt. El futbolista ha disputado un total de 23 partidos, sumando más de 1.200 minutos en cancha. El central tiene un largo contrato en Alemania, puesto que, firmó hasta 2028.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador sus partidos amistosos?

La Selección de Ecuador jugará sus encuentros amistosos en los siguientes horarios:

Ecuador vs Marruecos 27/3

Países Bajos vs Ecuador 31/3

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En síntesis: