Santos de Neymar quedó emparejado con Deportivo Cuenca para jugar en la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano regresa a un torneo internacional después de varios años, sin embargo, ahora todos se indignaron con los precios que puso el club para ver al astro brasileño.

Desde Mr.OFFSIDER confirmaron que los precios para ver el Deportivo Cuenca vs Santos en la Copa Sudamericana son totalmente insólitos. La entrada más barata iría desde los 30 dólares en general, mientras que la más cara iría hasta los 80 dólares.

Estos nuevos valores difieren totalmente de lo que se paga por partidos de la LigaPro, donde, en muchas ocasiones, ni la entrada más cara cuesta lo que valdría la más barata para el partido contra Santos. A los aficionados no les ha gustado esta política del club.

El partido entre Deportivo Cuenca y Santos se jugaría el próximo miércoles, 8 de abril de 2026 desde las 17H00. No es confirmado que Santos llegue a Ecuador con Neymar, puesto que, el 10 ya está decidiendo qué partidos juega e incluso ni en Brasil disputa algunos encuentros.

Los increíbles precios para ver a Neymar en Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Deportivo Cuenca tiene un grupo complicado en la Copa Sudamericana, puesto que, el equipo ecuatoriano acabó emparejado con San Lorenzo, Recoleta y Santos. Por lo cual, le tocará visitar Argentina, Brasil y Paraguay en la Fase de grupos del torneo.

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Los miles que ganó Deportivo Cuenca por jugar la Copa Sudamericana

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Por jugar la Copa Sudamericana, Deportivo Cuenca ya ganó cerca de 900 mil dólares. El club ‘Morlaco’ también tuvo estadio lleno en el partido de repechaje ante Libertad. No obstante, con los elevados precios para jugar ante Santos no se espera una cantidad de aficionados similar a la de otros encuentros.

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En síntesis:

Deportivo Cuenca generó indignación al fijar precios entre $30 y $80 para el debut ante el Santos de Neymar en la Copa Sudamericana.

generó indignación al fijar precios entre para el debut ante el en la Copa Sudamericana. El partido se disputará el miércoles 8 de abril a las 17:00 , marcando el regreso internacional del club tras varios años de ausencia.

, marcando el regreso internacional del club tras varios años de ausencia. El equipo cuencano integra un grupo exigente junto a Santos, San Lorenzo y Recoleta, enfrentando viajes a Brasil, Argentina y Paraguay.

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