El mercado de fichajes de LigaPro podría tener uno de los camisetazos más sonados de los últimos años. Liga de Quito habría pedido a uno de los titulares de Barcelona SC por pedido de Tiago Nunes.

El DT brasileño pidió a Octavio Rivero para el 2026 según información de la periodista Johanna Calderón. Los ‘albos’ buscan un delantero y el uruguayo es del gusto del entrenador.

Rivero le pidió la semana pasada a su agente que le busque nuevo club y aunque lo más probable es que Barcelona lo venda al exterior, Liga de Quito va a preguntar condiciones.

El uruguayo renovó hasta el 2027 su contrato pero con una cláusula de salida de 2 millones de dólares. Esta cifra es alta para el mercado ecuatoriano pero Liga recibió un cuantioso premio económico por su presencia en la Copa Libertadores.

Universidad de Chile, América de México y Atlético Nacional de Colombia son los tres equipos del extranjero que han mostrado interés por Octavio Rivero. Su salida obligaría a los amarillos a también buscar un nuevo delantero.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Octavio Rivero – Barcelona

