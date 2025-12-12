Liga de Quito preguntó por arquero extranjero ¿se va Domínguez o Valle?

Liga de Quito empieza a buscar sus refuerzos para la siguiente temporada, sin embargo con algo de sorpresa dan a conocer que uno de los puestos buscados es el de arquero. Los ‘albos’ buscarían reemplazo para Alexander Domínguez o Gonzalo Valle.

Según el periodista Sebastián Aconda, Nelson Isfrán, arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata fue contactado por Liga para un posible fichaje. El ‘Monito’ es titular y uno de los más regulares de Argentina.

El arquero que podría salir para la próxima temporada sería Alexander Domínguez, quién pese a sus 38 años de edad aún tiene sondeos desde el exterior. El ecuatoriano buscaba salir tras ser suplente por detrás de Gonzalo Valle.

Actualmente Gonzalo Valle se encuentra en recuperación de una lesión de rodilla y apenas volverá en el siguiente año. En el caso de que los ‘albos’ dejen ir a Domínguez, necesitarán un titular para inicio de mes.

En junio se habló de Peñarol y Nacional, ambos uruguayos, como posibles interesados por Domínguez. El ecuatoriano pasó por Monterrey y Vélez Sarsfield en el exterior.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

