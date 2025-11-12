Es tendencia:
¿Es real? Ponen a Álex Arce de regreso en LigaPro para el 2026

El delantero paraguayo Álex Arce podría dejar Independiente Rivadavia y regresaría a LigaPro para el 2026 según un rumor de mercado.

Por Gustavo Dávila

Ponen a Álex Arce de regreso en LigaPro para el 2026 Foto: Getty
Los rumores de mercado arrancaron con fuerza sobre el fútbol ecuatoriano para el 2026, ahora desde algunos medios locales ponen al delantero paraguayo Álex Arce en la mira de otro grande de LigaPro. El ex Liga de Quito volvería al país para un camisetazo.

En Radio Caravana apuntan a que si Barcelona logra vender a Octavio Rivero por varios millones como se viene hablando, uno de los apuntados a reemplazarlo es el ex goleador de los ‘albos’.

Álex Arce viene de coronarse campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, por quién pagaron más de 2 millones a mitad de año a Liga de Quito. Por lo tanto el club de Mendoza no esperaría menos de esa cifra para volver a dejarlo salir.

Mientras tanto, Arce tiene también el objetivo de ser convocado por la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro. Su racha de goles viene en decrecimiento desde que dejo el equipo.

En Ecuador sumó dos títulos, siendo campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025. Los ‘albos’ querían retenerlo pero el jugador decidió salir por temas familiares.

Pese a estos rumores, es muy poco probable que Barcelona reinvierta la mayoría del fichaje de Rivero en Álex Arce. De igual forma el delantero clasificó a Libertadores con su club y tampoco buscaría salir con apenas un semestre.

Los números de Álex Arce en Liga de Quito

Como jugador de Liga de Quito, Álex Arce jugó un total de 65 partidos entre todas las competencias. Marcando 42 goles y dando 8 asistencias. El delantero sumó en cancha más de 5.000 minutos siendo su primer año uno de los más espectaculares en la historia del fútbol ecuatoriano.

En resumen

  • Álex Arce, ex delantero de Liga de Quito, es rumoreado como posible reemplazo de Octavio Rivero en Barcelona SC.
  • Independiente Rivadavia pagó más de $2 millones a LDU a mitad de año por el pase de Arce.
  • Arce fue Campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025 con Liga de Quito antes de su salida.
