VIDEO | Mala suerte: Piero Hincapié marca autogol contra el Chelsea

La Premier League tuvo este fin de semana el partido entre el Chelsea y Arsenal en lo que fue el duelo de la fecha. Los ecuatorianos Piero Hincapié y Moisés Caicedo fueron titulares pero el defensa se hizo viral por desafortunada jugada.

Corría el 45+2 en la casa del Arsenal cuando Piero Hincapié fue a la defensa de un tiro de esquina, sin embargo para su mala suerte anotó en propia puerta. Esto significó el 1-1 parcial con el que se fueron al descanso.

Esto ocurre una semana después de que Hincapié anotara su primer gol con el Arsenal en Premier League, con un zurdazo dentro del área tras una gran jugada colectiva.

Las reacciones sobre el autogol fueron mixtas, ya que algunos hinchas señalan que fue correcto el movimiento a realizar para despejar el balón, mientras que otros apuntan al seleccionnado como responsable.

Los números de Piero Hincapié con el Arsenal

Piero Hincapié lleva 1 gol y 1 asistencia en 28 partidos, casi todos de titular. El ecuatoriano es inamovible en los grandes partidos y le ganó la pulsada a Caliaflori.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.