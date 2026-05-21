De última hora se supo la primera decisión que tomó Xabi Alonso con Moisés Caicedo en Chelsea

Xabi Alonso aún ni pone un pie en el Chelsea, pero ya tomó su primera dura decisión con Moisés Caicedo.

Moisés Caicedo fue de lo mejor de Chelsea en una temporada para el olvido de los ‘Blues’, donde lo perdieron todo. Por lo cual, la directiva decidió dar un cambio radical y traer a Xabi Alonso como su nuevo DT. El español llegó y ya tomó una decisión con el ecuatoriano.

Según la información de Marca, Moisés Caicedo es uno de los “intocables” de Xabi Alonso en este nuevo proyecto. El ecuatoriano tiene un contrato largo, pero su nuevo DT le ha dejado claro a la directiva que no tiene que escuchar ninguna oferta por él.

Otros de los jugadores intocables que ha puesto Xabi Alonso en su nuevo Chelsea son: Reece James, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo y Enzo Fernández. Estos jugadores más Moisés Caicedo son la columna vertebral que guiarán el proyecto en este nuevo año.

Alonso es la gran ilusión de Chelsea en esta temporada. Xabi viene de un gran paso por Alemania y aunque en Real Madrid no le fue nada bien, sigue siendo un DT muy cotizado y apreciado en la élite de Europa. Su debut será en la siguiente temporada.

Moisés Caicedo no se piensa tampoco fuera de Chelsea, el ecuatoriano ha demostrado ya en varias ocasiones que tiene un importante aprecio por el club ‘Blue’. El ecuatoriano fue campeón del mundo y ahora renovó su acuerdo por 2 años más, hasta 2033.

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Las estadísticas de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada

En toda la temporada con Chelsea, Moisés Caicedo ha jugado un total de 49 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia. Hizo un total de 4.084 minutos siendo de lo más regular de los ‘Blues’ en todo el año y una estrella en la mitad de la cancha.

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