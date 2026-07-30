No lo quieren en River Plate y este es el principal candidato a quedarse con Kendry Páez

Kendry Páez no tiene chances de seguir en River Plate para este segundo semestre y el ecuatoriano ahora mismo solo entrena por separado esperando a tener un nuevo equipo. El jugador ecuatoriano podría dar el gran salto a un nuevo club.

Se especulaba con el futuro de Kendry para llegar a jugar en Bélgica, no obstante, ahora mismo su destino más concreto parece estar en Turquía. El equipo que quiere a Kendry es el Trabzonspor. El club turco está muy interesado en un préstamo de la joya.

Páez no ha tenido el rendimiento esperado en River Plate, el ecuatoriano no cuenta para Coudet y eso provocó que ahora sea una alternativa no viable para el club. Está a préstamo hasta mediados de 2027, pero ya el equipo argentino trabaja en romper su negociación.

La ‘Joya’ también viene de un mal Mundial 2026, donde apenas y tuvo minutos con la Selección de Ecuador en el último partido. Su bajo rendimiento en los últimos meses le acabó pasando factura al futbolista ecuatoriano y también las grandes polémicas.

Kendry Páez no tuvo minutos en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Kendry tiene un largo contrato con Chelsea y ahora los ‘Blues’ aún confían en él, puesto que, el equipo todavía no lo quiere vender y ceder a un nuevo club para que tenga minutos. Primero estuvo en Francia donde defendió los colores del Racing de Estrasburgo.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias en este primer semestre. Marcando 1 gol y dando 1 asistencias en poco más de 400′ minutos en cancha.

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